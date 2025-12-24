Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ve Tunus'tan galibiyet

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) C Grubu'nda iki maç oynandı.

Nijerya, gruptaki ilk maçında 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman'ın golleriyle Tanzanya'yı 2-1 yendi. Tanzanya'nın golünü 50. dakikada Charles M'Mombwa attı.

Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi mücadeleye ilk 11'de başlarken, Osimhen 86. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya bıraktı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Tunus, Uganda'yı 10. dakikada Ellyes Skhiri ile 40 ve 64. dakikalarda Muhammed Elias Achouri'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Uganda'nın golünü 90+2. dakikada Denis Omedi attı.

Turnuvada bugün E Grubu'nda Burkina Faso-Ekvator Ginesi ve Cezayir-Sudan, F Grubu'nda Fildişi Sahili-Mozambik ve Kamerun-Gabon maçları oynanacak.