İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9663
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5960.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik, üst tura yükselen son takımlar oldu. Alınan sonuçların ardından son 16'daki eşleşmeler netleşti.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
ABONE OL

35. Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı.

Son şampiyon Fildişi Sahili, Gabon'u Jean-Philippe Krasso, Evann Guessand ve Bazoumana Toure'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Gabon'un gollerini Guelor Kanga ve Denis Bouanga kaydetti.

Fildişi Sahili'nde RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Kamerun ise Mozambik'i Feliciano Jone (kendi kalesine) ve Christian Kofane'ın golleriyle 2-1 yendi. Mozambik'in golünü Geny Catamo attı.

RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen, Kamerun'da 90 dakika sahada kaldı.

Grupta 7 puana ulaşan Fildişi Sahili, gol fazlasıyla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. İkinci sırayı elde eden Kamerun ve en iyi 4 üçüncü arasına giren 3 puanlı Mozambik, son 16 turuna yükseldi.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Karşılaşmaların 3-6 Ocak tarihlerinde oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Mali-Tunus

Senegal-Sudan

Mısır-Benin

Fildişi Sahili-Burkina Faso

Güney Afrika-Kamerun

Fas-Tanzanya

Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Nijerya-Mozambik

  • Afrika Kupası
  • Son 16
  • Fildişi Sahili

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.