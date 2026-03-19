Ligin son sırasındaki Karagümrük'e kaybeden Fenerbahçe, evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup ederek bir nebze olsun moral buldu. Sarı-Lacivertliler'de Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, yaptığı hat-trick'le dikkatleri üzerine çekti. Afrika ve Fransız basınında Dorgeles Nene'nin performansı geniş yer bulurken N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de performansından bahsedildi. Golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene ile gizli bir forvet kazandığı vurgulandı. Sezon başı 18 milyon euroya gelen Malili kanat, ligde 9 gole ulaştı.

KUŞKUSUZ MAÇIN YILDIZI

Foot-africa: "Muhteşem bir performans. Kuşkusuz maçın yıldızı oldu. Ezici bir performans sergiledi ve tüm yeteneklerini sergiledi." Africafrfoot: "Dorgeles Nene, Gaziantep'i cezalandırdı. İkinci yarıda yaptığı hat-trick ile Fenerbahçe'yi farka götürdü." Djibiinfos: "Fenerbahçe bir anda yeni bir golcüye sahip oldu." L'Equipe: "Fransız oyuncular parladı. Matteo Guendouzi asist, N'Golo Kante gol, Malili Nene ise hattrick yaptı." Koha: "Nene 40 dakikada hat-trick'i tamamladı ama Fenerbahçe maç fazlasına rağmen lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde."