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Spor

Afyon Belediyespor, Tanner Leissner'i transfer etti

Afyon Belediyespor Basketbol Takımı, Almanya'nın Ludwigsburg takımında forma giyen uzun forvet Tanner Leissner'i kadrosuna kattı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:52
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AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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