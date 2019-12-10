Ağaoğlu'ndan sert açıklama: Gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin harcama limitleriyle ilgili kararına itiraz edeceklerini açıkladı.
TFF’nin lisans talimatını değiştirmesinin ardında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Yüzde otuz limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse CAS'a gideriz. Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Yoksa Avrupa kupalarından men cezası alırız." ifadelerini kullandı.
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