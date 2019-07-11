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Ağaoğlu'ndan şike göndermesi

Medya birimi ile “Binden fazla satış olmaz” diye iddiaya giren Ağaoğlu, sürpriz şekilde A Takımın ve teknik heyetin aldığı 2661 forma sonrası “İşin içine şike karıştı, ondan kaybettim. Benim hayatım şikecilerle mücadeleyle geçti” diyerek gülümsedi.

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TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün de Akyazı Stadı’ndaki TS Club’ta taraftarlara forma satıp imzaladı. Teknik direktör Ünal Karaman ile yardımcıları ve A Takım futbolcuları süpriz yapıp TS Club’a geldi. Karaman başkana arkadan sarılınca Ahmet Ağaoğlu bu süpriz karşısında önce şaşırdı sonra duygulandı.

MİKEL’E TELEFONLA FORMA SATTI

Medya birimiyle “Binden fazla forma satılmaz” diye iddiaya giren Ağaoğlu, A Takım oyuncuları ve teknik heyet, 2661 forma alınca, “İşin içine şike karıştı ondan kaybettim. Benim hayatım şikecilerle mücadele etmekle geçti” diyerek gülümsedi. Ağaoğlu, Nijerya Milli Takımı’nda olan ve telefonla bağlanan yeni transfer Obi Mikel’e de 150 forma sattı.

ASLINDA TEZGAHTAR OLMALIYDIM

Teknik direktör Ünal Karaman ve A Takım oyuncularının sürprizinden haberinin olmadığını belirten Ağaoğlu, “Biz bize omuz omuzayız. Trabzonspor’da geleceği görüyoruz. İnanılmaz keyif alıyorum. Ben aslında ya kasiyer ya da tezgahtar olmalıydım” dedi. Karaman ise, “Herkesin çok sevdiği böyle bir başkanı varsa tabii ki biz de onu yalnız bırakmayız” diye konuştu. 

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