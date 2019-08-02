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Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı ve forvet transferi açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Fransız ekibi Lille'den gelen teklifi açıkladı ve forvet konusuna değindi.

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Bordo mavili kulübün başkanı açıklamasında, "Lille'in Yusuf Yazıcı ilgisi devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Lille ilk teklifi üzerinde ısrarcı. Biz de aynı şekilde ısrarcıyız. Onların teklifi 15 milyon € ama bu rakama Yusuf'u vermeyiz." dedi.
 
Golcü konusu sorulurken, "Cumartesi günü bir forvetimizi açıklarız diye düşünüyorum. İkinci bir forvet de gelebilir. Gelecek forvetin adı hiçbir şekilde telaffuz edilmedi." sözlerini kullandı
 

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