Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı ve forvet transferi açıklaması

Bordo mavili kulübün başkanı açıklamasında, "Lille'in Yusuf Yazıcı ilgisi devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Lille ilk teklifi üzerinde ısrarcı. Biz de aynı şekilde ısrarcıyız. Onların teklifi 15 milyon € ama bu rakama Yusuf'u vermeyiz." dedi.

Golcü konusu sorulurken, "Cumartesi günü bir forvetimizi açıklarız diye düşünüyorum. İkinci bir forvet de gelebilir. Gelecek forvetin adı hiçbir şekilde telaffuz edilmedi." sözlerini kullandı