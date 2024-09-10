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Spor

Age Hareide: Türkiye galibiyeti hak etti

UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye'ye 3-1 yenilen İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, maçta çok fazla bireysel hata yaptıklarını belirterek, galibiyeti hak eden tarafın Türkiye olduğunu söyledi.

10 Eylül 2024 Salı 00:43 - Güncelleme:
Age Hareide: Türkiye galibiyeti hak etti
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenilen İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarını söyledi.

Hareide, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, karşılaşmanın muhteşem atmosferde oynandığını, Türkiye'deki maçların her zaman çok kalabalık olduğunu ve taraftarın çok iyi destek verdiğini dile getirdi.

Karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını anlatan Hareide, "Bugün çok fazla hata yaptık, bireysel hatalar vardı. Bundan dolayı da maçı kendi lehimize çevirmemiz çok zordu. Uzun aradan sonra bu tarz bir maç oynadık. 1-1'den sonra golü kalemizde gördük, tekrar maça tutunmaya çalıştık, geri dönmek istedik, fakat olmadı. Bugün gerçekten Türk Milli Takımı galibiyeti hak etti." dedi.

Hareide, "çok çabuk ve bitirici" dediği Kerem Aktürkoğlu için savunma oyuncularını uyardığını aktardı.

Gruptan çıkma şanslarını "hala iyi" gördüğünü dile getiren Hareide, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten şu an bundan sonra oynayacağımız maçlarda özellikle biz ev sahibi olduğumuz maçlarda çok soğuk bir havada oynuyoruz. Burada çok sıcak bir hava vardı. Soğuk havada kendi maçlarımızda iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Evde şansınız genelde daha iyi oluyor. Tabi ki şu anda arada 1 puan var. Bundan sonra neler gösterecek hepimiz göreceğiz ama biten bir şey yok."

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