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Spor

Ağrı'da şehit olan askerlerimiz için spor kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 2 uzman çavuş için spor kulüplerinden başsağlığı mesajı geldi.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:09 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:09
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, "Ağrı’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Galatasaray Kulübü, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor ise şu mesajı paylaştı:

"Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

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