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Spor

Agüero, Mario Balotelli'yi Boca'ya önerdi

Sergio Agüero, Manchester City'den eski takım arkadaşı Mario Balotelli'yi Arjantin ekibi Boca Juniors'a önerdi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Agüero, Mario Balotelli'yi Boca'ya önerdi
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Futbolu bıraktıktan sonra canlı yayınlara başlayan Arjantinli eski yıldız Sergio Agüero'nun son konuğu Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli oldu.

Mario Balotelli, konuk olduğu yayında Adana Demirspor ile sözleşmesinin bittiğini ve yaz aylarında serbest bir oyuncu olacağını söyledi.

"HAYALİM BOCA"

İtalyan yıldız, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta Bombonera'da oynamak." ifadelerini kullandı.

BAŞKANA MESAJ GÖNDERDİ

Sergio Agüero, Balotelli'nin bu sözlerine kayıtsız kalmadı ve İtalyan yıldızı Boca Juniors'a önerdi. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderen Agüero, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor! Haziran'da serbest kalacak!" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da bu sezon 16 maçta süre bulan Balotelli, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

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