‘Ahiret soruları sormayın’

MUSTAFA Cengiz, transferi bir türlü sonuçlanmayan Radamel Falcao ile ilgili sorulara ilginç bir cevap verdi. Terra Pizza ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde basın mensupları, “Eski sponsor Emre Akbaba’yı getirmişti, yeni sponsor da Radamel Falcao’yu getirir mi?” sorusuna “Ahiret sorusu gibi oldu bu” cevabını verdi.

YENİ GÖZDEMİZ TERRA PİZZA

Cengiz şöyle devam etti: “Yeri gelmişken NEF’e ve Erden Timur Bey’e buradan teşekkür ediyorum. Hem sponsorlukları için, hem Emre Akbaba transferinde yardımları için. Artık yeni gözdemiz Terra Pizza, onlarla beraber dünyanın tepesine doğru yürürüz inşallah. Anlatabildim mi? Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gidişat ortada. Ben sevgili sponsorumuza teşekkür ediyorum.”

38 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA

“18 milyon TL ve üzerinde ilk sene, 20 milyon TL ve üzerinde ücret ikinci sene olacak. Biz Avrupa’nın zirvesine çıktığımızda forma göğüs sponsorumuz bir boya firmasıydı. İnsanlar hep banka firması gibi firmalar bekliyor ama bu böyle değil. Milli bir firmamız ile anlaşma gerçekleştiriyoruz. Dünyada diğer büyük takımlar da pizza markalarıyla anlaşma içerisinde ama isim vermek istemiyorum.”