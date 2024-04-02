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Spor

Ahlatcı Çorum FK deplasmanda 2 golle kazandı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

AA2 Nisan 2024 Salı 16:25 - Güncelleme:
Ahlatcı Çorum FK deplasmanda 2 golle kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Bu sonuçla Ahlatcı Çorum FK puanını 48'e çıkardı. Ankara Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Erdoğan

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim (Dk. 36 Mert Kula), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 67 Şahverdi Çetin), Traore, Bardhi, Selim Ilgaz (Dk. 46 Camara), Ariyibi (Dk. 80 Görkem Bitin), Dembele (Dk. 67 Melih İnan)

AHLATCI ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa (Dk. 86 Ahmet Sağat), Hakan Barış (Dk. 64 Atakan Akkaynak), Geraldo (Dk. 77 Eren Aydın), Ozan Sol (Dk. 77 Ahmet İlhan Özek), Verheydt (Dk. 87 Gökhan Karadeniz)

GOLLER: Dk. 17 ve 42 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 23 Ariyibi (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 73 Verheydt, Dk. 85 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+1 Hasan Hüseyin Akınay (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 67 Arda Hilmi Şengül, Dk. 68 Traore, Dk. 76 Ariyibi (Ankara Keçiörengücü)

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