İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2021 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3178
  • EURO
    8,8831
  • ALTIN
    435.69
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmed Hassan'dan Fatih Terim itirafı: Kolay kolay oyuncu beğenmez
Spor

Ahmed Hassan'dan Fatih Terim itirafı: Kolay kolay oyuncu beğenmez

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray'a transfer olan Mustafa Muhammed ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2021 Cuma 20:16 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:16
ABONE OL

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Mustafa Muhammed hakkında konuştu.

Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transfer olmasını Mısır basınına değerlendiren Ahmed Hassan, 'Galatasaray, Avrupa kupası kazanmış büyük bir takım. Oldukça popüler bir takım ve çok sayıda taraftarı var. Mustafa Muhammed, Galatasaray'a giderek doğru bir tercihte bulundu.' diye konuştu.

"KOLAY KOLAY OYUNCU BEĞENMEZ..."

Fatih Terim hakkında da itiraflarda bulunan Ahmed Hassan, 'Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör, kolay kolay oyuncu beğenmez. Onun için ödenen paralar beklentiyi gösteriyor. Mustafa Muhammed, İstanbul'da mutlu olacaktır.' sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.