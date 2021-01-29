Ahmed Hassan'dan Fatih Terim itirafı: Kolay kolay oyuncu beğenmez

29 Ocak 2021 Cuma 20:16 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:16

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Mustafa Muhammed hakkında konuştu.

Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transfer olmasını Mısır basınına değerlendiren Ahmed Hassan, 'Galatasaray, Avrupa kupası kazanmış büyük bir takım. Oldukça popüler bir takım ve çok sayıda taraftarı var. Mustafa Muhammed, Galatasaray'a giderek doğru bir tercihte bulundu.' diye konuştu.

"KOLAY KOLAY OYUNCU BEĞENMEZ..."



Fatih Terim hakkında da itiraflarda bulunan Ahmed Hassan, 'Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör, kolay kolay oyuncu beğenmez. Onun için ödenen paralar beklentiyi gösteriyor. Mustafa Muhammed, İstanbul'da mutlu olacaktır.' sözlerini kullandı.