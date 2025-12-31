İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Ahmed Ildız'ın yeni adresi Çorum FK

Göztepe'nin 29 yaşındaki orta sahası Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu.

IHA31 Aralık 2025 Çarşamba 12:08
Göztepe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibe 2023-2024 sezonunda katılan Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu.

30 Haziran 2026'ya kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemesi üzerine ayrılığın gerçekleştiği öğrenildi.

Bu sezon lig ve kupada toplam 8 maçta görev alan Ahmed, 96 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

