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Spor

Ahmed Kutucu: Bu benim çocukluk aşkım

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kutucu, 'Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 22:40 - Güncelleme:
Ahmed Kutucu: Bu benim çocukluk aşkım
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Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kutucu, "Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici." sözlerini sarf etti.

Attığı gole değinen Kutucu, "Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım." dedi.

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