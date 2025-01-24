İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6986
  • EURO
    37,4996
  • ALTIN
    3182.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmed Kutucu transfer sürecini anlattı: Çok ani gelişti
Spor

Ahmed Kutucu transfer sürecini anlattı: Çok ani gelişti

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu kulüp televizyonuna verdiği röportajda transfer sürecini anlattı. Kutucu röportajda 'Çok aniden gelişti. Galatasaray'ın beni istediğini duyduğumda bu işin çabuk olmasını istedim.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Ahmed Kutucu transfer sürecini anlattı: Çok ani gelişti
ABONE OL

Galatasaray, bu sezonun devre arasındaki ilk transferini Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarak yaptı. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenin ardından Ahmed Kutucu, GS TV'ye verdiği röportajda, "Çok aniden gelişti. Galatasaray'ın beni istediğini duyduğumda bu işin çabuk olmasını istedim. Çünkü çocuklum aşkım burası. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Ben de menajerime ilettim gitmek istediğimi." ifadelerini kullandı.

Ahmed Kutucu sözlerini şöyle sürdürdü, "Çok farklı bir duygu. Sabırsızlanıyorum taraftarımıızın önünde oynamaya. İnşallah hayırlı olur."

Galatasaray taraftarının önünde oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlıyım. İnşallah bu iki gün bir an önce geçer. Sabırsızlanıyorum. İnşallah bu sezonu şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.