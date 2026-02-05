İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
  • Spor
  • Ahmed Kutucu'dan açıklama geldi! ''Önemli bir sorunum yok''
Spor

Ahmed Kutucu'dan açıklama geldi! ''Önemli bir sorunum yok''

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile yaşadığı çarpışma sonrası açıklamalarda bulundu.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 13:58
Ahmed Kutucu'dan açıklama geldi! ''Önemli bir sorunum yok''
Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile kafa kafaya çarpışmasından sonra sahada içinde müdahale eden futbolcuları arkadaşlarına, sağlık heyetine, hastanede yalnız bırakmaya personele ve mesaj gönderen futbolseverlere teşekkür ederken, İsa için de acil şifalar diledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam oynadığımız İstanbulspor maçında rakibin kalecisi İsa kardeşimle talihsiz bir an yaşadık. Futbolun içinde olan bir durum. Allaha şükür önemli bir sorunum yok. Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim. İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

