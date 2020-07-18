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Spor

Ahmet Ağaoğlu: ''4 futbolcuyla anlaştık''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan transfere dair son dakika açıklamaları... 4 futbolcuyla anlaştıklarını belirten Başkan Ağaoğlu, kadrodan en fazla 1 yıldız futbolcuyu satacaklarını açıkladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:41
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol Özel programına konuk oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Yurt içi ve yurt dışından ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var ama isim veremem. Takımımızdan en fazla bir yıldız oyuncuyu satmayı düşünüyoruz" dedi.

Bazı futbolcuları için transfer teklifleri aldıklarını açıklayan Başkan Ağaoğlu, "Kadro maliyeti 15-16 milyon euro. 16 milyon euro barajında piyasa değeri olan 3 oyuncumuz var. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth. Bunlara çok iyi paralar verdiler. Üçünü birden gönderince belki üçünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz ama takımın iskeletini bozmuş olursunuz, sıkıntı yaşarsınız. En fazla bir oyuncu göndeririz, onun da yerini doldururuz" ifadelerini kullandı.

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