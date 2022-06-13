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Spor

Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç ve Mecnun Otyakmaz, toplantıları olduğu için erken ayrıldı

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantının ardından açıklama yaptı.

Basın mensuplarına konuşan Ahmet Ağaoğlu, "İçeriden herhangi bir sonuç çıkmadı, sonuca bağlı bir toplantı değildi bu. Ali Koç ve Mecnun Otyakmaz, toplantıları olduğu için erken ayrıldı. Toplantıya katılan bazı başkanlarımız (Ali Koç ve Mecnun Otyakmaz) bir başka toplantıya katılacakları için aramızdan erken ayrıldı. Spekülasyon yapılmazsa sevinirim. Mehmet Büyükekşi, futbol alemine uzak bir insan değil. Kendisi, Gaziantep FK döneminde sorunları bizimle birlikte görmüş bir insan. Hemen hemen her konuda bir fikir birliğine vardık." dedi.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Sayın TFF Başkan adayı Büyükekşi ile bir araya geldik. Çok önemli iki gündem var önümüzde. Yayın ihalesi ve Yabancı limiti. Bu iki konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuları istişare ettik. 8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli. Sadece bu da yeterli değil. 14 yabancı mı olacak? 12 yabancı mı olacak?" ifadelerini kullandı.

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