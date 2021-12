Ahmet Ağaoğlu: Daha önümüzde 21 maç var

20 Aralık 2021 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:56

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularına cevap verdi. 3 büyük takımı da yarışın içinde gördüğünü belirten Ağaoğlu, "Ligin ikinci yarısı çok daha çekişmeli olacak." ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

"İyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var yarısını bile oynamadık. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. Ligin ikinci yarısı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz."

"3 BÜYÜK TAKIMI YARIŞIN İÇİNDE GÖRÜYORUM"

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Göze hoş gelen futbol olarak baktığınızda, Hatayspor, Konyaspor, Başakşehir, Karagümrük güzel futbol oynuyorlar. Ligin geneline belki yayamadılar belki ama... Şampiyonluk mücadelesi içerisinde 3 İstanbul takımı gösteriliyor ama burada Hatayspor'a, Konyaspor'a Alanyaspor'a, Başakşehir'e saygısızlık yapılıyor. Başakşehir'in çıkışına bakarsanız şampiyonluk yarışı içindeki takımları rahat bırakacak gibi gözükmüyorlar. Hatay çok istikralı. Ömer hoca ile devam ettiler bazı kayıplar yaşadılar ama takviyelerle oynadıkları futbol takdiri hak ediyor. Aynı şekilde İlhan hoca ile birlike Konyaspor. İlhan hoca bu işi iyi yapan takdir ettiğim hocalardan biri."

"TRABZONSPOR'UN BAŞARISI"

"Çok iyi başlangıç yaptık. Bu yılın planlamasını şubat ayında yaptık. Devre arasından hemen sonra 21-22 sezonunun planlamasını yaptık. Gidecek oyuncuların tamamı belliydi. Sözleşmesi bitecek oyuncular da vardı. Hocanın da tespit ettiği iskeleti koruyarak takviyeler yaptık. Onun tespit ettiği isimler 10'dan fazlaydı. Mart ayının ortasına geldiğimizde bu sayı 5-6'ya indi. Nisan ayında bunlardan 4 tanesiyle prensip anlaşmasını yapmıştık. Hamsik ve Cornelius milli takım kampındaydı. Sezon başladığında Trabzonspor tam kadroyla transferlerini bitirerek hazırdı."

"ŞU AN 1 MİLYAR 380 MİLYON TL BORÇ VAR"

"Bunu her zaman yapmak mümkün olmayabiliyor. 3-4 sene önce göreve hangi şartlarda geldiğimiz ortadaydı. Oyuncularına ödeme yapamayan 40 milyon Euro maaş ödeyen bir takımdı. Fiziki olarak batmış durumdaydı. Şuan 1 Milyar 380 Milyon TL civarında borç var. Yapılandırılmış olan 900 Milyon TL civarında."

"ABDULLAH AVCI, ÜLKENİN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

"Her zaman savunma güvenliğini öne alan, çok sistemli çalışan bana göre Türkiye'nin en iyi hocalarından biri Abdullah Avcı hoca ile çalışıyoruz. Teknolojiyi çok iyi kullanan çok iyi bir ekibi var. Trabzon'u iyi bilen kendisi de Karadenizli olan bir hocamız var. Kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme de imzaladık. Trabzonspor'un iyi başlangıç yapmasının en önemli faktörü. Takım içindeki uyum, uyguladığımız ücret politikası da öyle. 1.5 Milyon Euro'yu tavan ücret olarak belirledik. Bonservis bedeli olmadan alınan imza ücreti alan futbolcular hariç. Onda zaten bonservis ödüyorsunuz. Kimse 1.5 milyondan fazla almıyor. Onu da Nwakaeme ile 2 yıl önce yaptık. Öyle bir noktaya geldik ki Aralık ayının maaşlarını kasım ayının sonunda ödedik."

"50 MİLYONA YAKIN OYUNCU SATIŞI"

"Biz çok iyi oyuncu sattık. 50 Milyon Euro'ya yakın satış yaptık. Yusuf'u, Sörloth'u onlardan önce Bero'yu, Ndoye'yi Okay'ı sattık. Ürün satışlarında yüzde 300 artış sağladık. 12-13 bin seyirciye oynarken 30 bin ortalama seyirciye oynamaya başladık. Fan token'dan kur artışı öncesi 10-12 milyon Euro gelir elde ettik."

"CİDDİ BİR SEMPATİ VAR"

"Göreve geldikten sonra ortaya koyduğumuz futbolla taraftarın heyecanını ve umudunu arttırdık. 7-8 haftalık bir türbülanslı dönem geçirdik. Bu bize özel değil. Her takım yaşayabiliyor. Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş da yaşadı. Onun haricinde Trabzonspor camiası şampiyonluk ve başarı ateşini sürekli içinde taşıdı. Yapmış olduğumuz uygulamalar, finansal planlamalara inandılar. Ellerindeki avuçlarındaki, çoluğundan çocuğundan kesip bilet alıp, forma alıp katkıda bulundular. Kendilerine çok iyi çok doğru anlattık içinde bulunduğumuz tabloyu. Taraftar veya camia gazına gelmeden atılan her adım her transfer mubahtır demedik. Çok eleştirildik ama isabetli transferler yaptık. Bugün 365 Bin Euro'ya aldığınız oyuncuyu 11 Milyon Euro'ya Almanya'ya gönderiyorsanız. Ufak bedellere aldığınız oyuncuların bedeli 11-12 Milyon Euro'ya çıkıyorsa, 3. Kaleciniz durumundaki Uğurcan'ın değeri bu kadar artıyorsa bu sportif başarılardan. Biz oyuncu alıp satarken çok kar ettik. Ülke genelinde de Trabzonspor'un izlemiş olduğu politikaya ciddi bir sempati var. Bugün ortaya koyduğumuz futbolda hocamızın payı asla göz ardı edilemez. Oyuncularımızın hepsi başarıya inanmış hocasına güvenen bir kadro."

"HAMSİK EN KOLAY TRANSFERİMİZ OLDU"

"Hamsik Trabzonspor'un son yıllarda yaptığı en rahat transferlerden birisi. Çok memnunuz, sadece iyi bir oyuncu değil inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir atlet. Transfer döneminin rahat geçmesi de bunun göstergesi. Bütün aldığımız oyuncuların hoca ile saatler süren video konferans görüşmeleri var. Oyuncuya herşeyi planı anlatıyor. Oyuncunun kafası rahat oluyor. Hamsik'in ismi gündeme geldiğinde yine böyle uzun görüşmeler oldu. O futbol oynamak için geldi Trabzon'a. Çin'den Göteborg'a geldiğinde para almadı. Sadece form tutmak için gitti. Biz Göteborg'dayken görüştük, hocamız herşeyi anlattı. Verebileceğimiz parayı söyledik, ikiletmedi kabul etmedi. Çok da düzgün bir menajeri var. Çok uyumlu bir insan. 2-3 saat içinde bitirdik hiç pazarlık yapmadı."