İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2022 Pazar / 2 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Ağaoğlu: Emeği geçen herkesi kutluyorum
Spor

Ahmet Ağaoğlu: Emeği geçen herkesi kutluyorum

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 23:30 - Güncelleme:
Ahmet Ağaoğlu: Emeği geçen herkesi kutluyorum
ABONE OL

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Taraftarlarımız oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12'inci adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız taktirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.