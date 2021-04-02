02 Nisan 2021 Cuma 23:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 23:52

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports kanalında yayınlanan "BeUnited" programına katıldı. Ağaoğlu'nun açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:

Ağaoğlu, "Üç yıllık süreç içinde Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük"

"Onun için bazı şeyleri hazmede hazmede gitmemiz gerekiyor. O yüzden gerçek Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor sevdalıları çok iyi niyetliydi. Ama doğal olarak başarıyı kovalayan başarıyı arzulayan başarıya aç bizim camiamız. Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların, manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Puan kayıplarından sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum"

"Bunun böyle olacağını bilerek geldik. Olağan Genel Kurul'a gittiğimiz zaman 186 delege geldi. Delege dahi takıma olan ilgisini minimum noktaya çekmiş durumdaydı. Trabzonspor gibi 20 bine yakın delegesi olan bir grup, genel kurulunu 200 kişiyle yapamaz"

'GELİR KAYBIMIZ %40'



"Pandemi sürecinde bizim gelir kaybımız %40 civarında. Bunu sadece seyirci, ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. Bunun içerisinde tabii ki naklen yayın gelirlerindeki düşüş var. Seyirci geliri sıfır. Ürün satışı %60'a yakın azaldı"

"Yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncularla bu yarışın içerisinde olan, aynı zamanda bu oyuncuların satışıyla da gelir elde eden bir Trabzonspor var. Yusuf Yazıcı, 375 bin Euro'ya kiraladığımız Sörloth, Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Parmak ve Djaniny örneğinde olduğu gibi... Ona da transfer bitmesine kısa bir süre kala yoğun ilgi vardı. Edgar Ie gibi bir oyuncuyu ancak 5-6 milyon Euro'ya alabilirsiniz"

'MAAŞ TAVANIMIZ 1.5 MİLYON EURO'



"UEFA, 'Belirli mali kriterleri 2004 yılı itibarıyla uygulayacağım.' dedi. Futboldan elde edilen geliri, futbol dışı faaliyetlerde kullanmayı yasakladı. Bugün, futboldan elde edilen gelirlerin başka branşlarda kullanılmasından ötürü doğan sıkıntılar konuşuluyor"

"Anlaşmaya Trabzonspor açısından baktığımızda, kulüp 9 yıl içerisinde 860 milyon liralık borcunu rahatça öder. Şu anda yürürlükte olan finansal politikasından ödün vermediği takdirde öder. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez"

'DİĞER KULÜPLERİN FUTBOLCULARIYLA KARŞILAŞTIRILMASINI DA ÇOK DOĞRU BULMUYORUM'



"Bizden önceki dönemde ödenmemiş menajer komisyonu 17 milyon Euro'ydu. Şu an Trabzonspor kadrosunun gideri de 17-18 milyon Euro"

"Uğurcan, EURO 2020 finallerine giden, Dünya Kupası Elemeleri'nde lider olan ülkenin bir numaralı kalecisi. Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmasını da çok doğru bulmuyorum. Gelen iki teklif üzerine Uğurcan Çakır'la da konuştuk, 'Benim değerim bu değil.' dedi. Dik, uzlaşıcı ve kulübün tarafında durdu. Oyuncu, alıcı kulübün yanındaysa eliniz bir hayli zayıflıyor. Şu an konuşulan rakamlar beklentimizle örtüşüyor

UĞURCAN ÇAKIR'A TEKLİF

Uğurcan Çakır ile alakalı geçen sene yapılan bir kaç teklif vardı. Pandemi olmasaydı Sörloth 30-35 milyon Euro'ya giderdi. Uğurcan'a yapılan her iki teklifi onunla konuştuk. Kendisi de gitmek istemedi. "Benim değerim bu değil" dedi. Uzlaşıcı durdu. Oyuncu alıcı kulüp tarafındaysa eliniz zayıflıyor. Kulübün çalışanı gibi durdu. Geçen seneki teklifler bizim beklentimizin yüzde 30 altındaydı. Şu andaki rakamlar bizim beklentilerimizle örtüşüyor.

Uğurcan'a bir Türkiye Ligi diğer taraftan da Avrupa Şampiyonası finallerine giden ve Dünya Kupası performansına bakacağız. Uğurcan Çakır veya Yusuf Yazıcı veya Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un oyuncusu olarak değerlendirmek doğru bakış açısı olmaz. Bunlar aslında bir felsefenin temsilcisi. Bir hikayenin kahramanları. Trabzonspor gerçeğinin kahramanları. Trabzonspor'un alt yapısından yetişip kulübüne ve ülke futboluna hizmet eden, değer kazandıran oyuncular olarak değerlendirmek lazım. Son zamanlarda bir hayli konuşuldu. Diğer kulüplerin oyuncularıyla karşılaştırılmasını doğru bulmuyorum.

En büyük darbeyi pandemide yedik. Bir nesil kayboldu. Pandemi sürecinde bir nesil futboldan koptu. U19 oynanamadı, U17 oynanamadı, U15 oynanamadı, U13 oynanamadı. Bırakın oynanmayı antrenman yapamadılar. Bir nesil futboldan koptu. Bu aradaki açığı ve mesafeyi nasıl kapatacağız? Bana göre çok büyük yetenekler kayboldu gitti. Yeniden başlayacağız. Trabzonspor bu anlamda Türkiye'de 2 en fazla 3 kulüpten bir tanesi.