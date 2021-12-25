Ahmet Ağaoğlu uyardı: Şampiyonluk şarkıları için çok erken

25 Aralık 2021 Cumartesi 22:44 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:44

Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı ve Bordo-Mavililer sezonun ilk yarısını 46 puanla lider tamamladı. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir beraberliğinin ardından, "Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga maçı izler gibi oldum." ifadelerini kullandı.

'SAKIN TEŞEBBÜS ETMEYİN!'



Maçın hakemi ile ilgili konuşmayacağını belirten Karadeniz devinin patronu, "Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç daha var. İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için ilk yarı bitti. Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa... Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin." dedi.

'MÜCADELENİN KUPASI...'

Sezon sonu için de konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdiklerimi mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur." ifadelerini kullandı.