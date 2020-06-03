Ahmet Ağaoğlu ve Sosa konuşuyor (Canlı)

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:36

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo mavili takımın kaptanı Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"SOSA İLE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor. Bununla alakalı olarak süreç içinde gerek görsel medyada, gerek yazılı medyada çok açık ifade ettik. Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri.

"SOSA SÖZLEŞME KONUSUNU SEZON SONUNA BIRAKMAK İSTEDİ"

"Kaptanımız önümüzde çok önemli bir hedef olduğu için sözleşme konusunu sezon sonuna bırakmak istedi. Yıldız oyuncularımızla ilgili sürekli transfer haberleri çıkarılıyor. Bu söylentiler takımımızı hedeften uzaklaştırmak için çıkarılıyor."

"AYRILIK HABERLERİ TAKIMIN HEDEFİNDEN SAPMASINA YÖNELİK"

"Bu haberlere yabancı değilim. Bu tip oyunları planlayanlar kadar yöneticiliğim var, ayrılık haberleri takımın hedefinden sapmasına yönelik."

"TAKIMIMIZIN TAMAMINA YÖNELİK BİR TRANSFER OPERASYONU VAR"

"Sözleşmesi biten oyuncular için 'Lig bitene kadar görüşmeyelim' dedik. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık."

"SOSA'NIN EŞİNE YÖNELİK KİRLİ KAMPANYAYI LANETLİYORUM"

"Son bir haftada Sosa'nın eşine yönelik kirli kampanya var, bunu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bir kadına, bir anneye karşı bu denli aşağılık şeylerin yapılmasını kınıyorum; gerekli hukuki işlemleri de başlattık. Sosa bizim değerlimiz, ailesi de bizim ailemiz"

"BU OPERASYONLARIN YAPILACAĞIN BİLİYORDUK"

"Şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz süreçte bize operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız ve şampiyonluk olmalı."

"KOMPLEKS VE EZİKLİK..."

"Bir takım kompleks ve ezikliklerini sosyal medya üzerinden gidermek isteyenlere başta Trabzonspor camiası olmak üzere hiçbir camianın meydan vermemesini özellikle rica ediyorum."

"SOSA'YA SAYGI DUYALIM VE YARDIMCI OLALIM"

"Jose Sosa kariyerini herkesin takdir ettiği ve aidityet duygusuyla bu kulübe hizmet eden birisidir kendisi. Bu kulübün kaptanıdır ve Şota'nın tabiriyle bu kulübün taşıyanıdır. Kaptanımız bu kulübün çok önemli bir parçasıdır. Lütfen kendisine yardımcı olalım ve saygı duyalım. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze 1 saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor."

"NOVAK İLE SEZON SONUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Novak'la sürekli görüşüyoruz. Son olarak sezon sonunda görüşmeye karar verdik. En son görüşmemizde şunu söyledi; 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi. Bunları söyleyen Novak'ın kendisine ve kız arkadaşına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımları şiddetle kınıyorum.

Jose Sosa'nın açıklamaları ise şöyle...

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"

"Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri."

"SAHA İÇİNDE YA DA SAHA DIŞINDA TRABZONSPOR'DA OLABİLİRİM"

"Pandemi sürecindeki bu arada futboldan mahrum kaldık ve döndükten sonra oldukça sıkı çalışıyoruz. Başkanımıza durumumu ilettim ve beni anlayışla karşıladı. Gelecek hakkında konuştuk ve nerede olabileceğimi, saha içinde ya da saha dışında başkanımızın uygun görebileceği bir pozisyonda devam edebileceğimizi konuştuk."

"AİLEME YAPILAN SALDIRILARA İZİN VERMEM"

"Futbola konsantre olmak istiyorum. Aynı zamanda da aileme yapılan bu tür söylemlerin beni üzdüğünü söylemek istiyorum. Buna izin vermeyeceğimin bilinmesini isterim. Kızlarım burada doğdu. Ailem burada olmaktan çok mutlu. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. En önemli şey de bu."