Ahmet Ağaoğlu yeni transfer için saat verdi: Anlaşmak üzereyiz

02 Ekim 2020 Cuma 22:41 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 22:41

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR FORVETLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ. 36 SAAT İÇİNDE BİR DE STOPERİ KADROMUZA KATACAĞIZ"



"Kadrodaki yabancı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle belki kadrodan bir isimle vedalaşabilir ve bir oyuncu daha transfer edebiliriz. 36 saat sonra kim geldi kim gitti göreceksiniz"

"Çok net göremedik, penaltı pozisyonu çok garip. Televizyondan tekrarını gördük. Bilemiyorum ama biz tabii kendi açımızdan bakacağız. Bu puan kayıpları hoş değil. 36 maçımız kaldı"

"Ben bir şey demeyeceğim. Dediğimde 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası. Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım"