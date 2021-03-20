Ahmet Ağaoğlu'dan Ekuban ve Djaniny'ye övgü

DHA 20 Mart 2021 Cumartesi 22:44 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:44

Süper Lig'in 31'nci haftasında 4-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklama yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Son haftalardaki puan kayıplarının vermiş olduğu psikolojik baskıyı da üzerimizden atmamız gerekiyordu. Milli Takım arasından önce bunu yaptığımız için tabi ki mutluyuz. 3 puan her zaman her yönüyle güzel ama 4 golle gelen 3 puan daha da güzel" diye konuştu.

Ekuban ve Djaniny'nin performansıyla ilgili gelen soruya ise Ağaoğlu, "Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç çok daha farklı oluyor. Ekuban'ın bugün olağanüstü bir performansı vardı. Djaniny'i kendisi gibi oynadı bugün, o yüzden güzel bir sonuç çıktı. Oyunculardaki yorgunluğun ve pandeminin olumsuz etkileri oldu. Milli Takım arası, milli takımlara gitmeyecek oyuncuların dinlenmesi ve kendilerini toparlamaları açısından önemli bir süreç, onu çok iyi değerlendireceklerini tahmin ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN 4 KULÜBÜN GELİR-GİDER DENGESİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI"

Bankalar Birliği ile atılan imzalarla ilgili olarak açıklamada bulunan Ağaoğlu, "Bizim açımızdan baktığımız zaman Trabzonspor'un ileriye dönük rahatlıkla ödeyebileceği bir tablo, diğer takımlar açısından bana aynı görüntüyü vermiyor ama onların muhasebesi beni pek ilgilendirmez, ben kendi hesabıma bakarım. Burada önemli olan 4 kulübün gelir-gider dengesinin kontrol altına alınması. UEFA'nın mali kriterleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği 4 kulübün hesabını denetleyecek. Bu kriterlerin getirilmesi tabi ki öncelikle Trabzonspor açısından ve Türk futbolu açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUNUN FİNANSAL ANLAMDA BÜTÜN AYARLARINI BU 4 KULÜP BOZDU"

Türk Futbolunun finansal anlamda bütün ayarlarının sorumlusun 4 kulüp olduğunu belirten Ağaoğlu, "Mali anlamda Türk futbolunu finansal çıkmasın içersine sokan 4 kulüp vardır. 14 milyar borç, bundan iki sene önce daha faizler üzerine gelmeden 14 milyon borcun 9 milyarı bu 4 kulübe aitse, burada demek ki Türk futbolunun finansla anlamda bütün ayarlarını bu 4 kulüp bozdu" şeklinde konuştu.