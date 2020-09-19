Ahmet Ağaoğlu'dan transfer müjdesi

19 Eylül 2020 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:29

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde 2 transferin daha geleceğini söyleyen yönetici, "Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var." dedi.

Hakemlere ve TFF'ye tepki gösteren Ağaoğlu, "Takımın oynadığı futbolu beğendim, oyuncuların performansından da memnunum. Sahada ve sahaya uzak olan yerlerde performansından memnun olmadığım bir kaç kişi vardı. Bize 600-700 km. uzakta oturan bazı arkadaşların performansı düşündürücü. Konuyla alakalı kulüp genel sekreterimiz bir açıklama yapacak." dedi.

"BUGÜN BENİM SÜZDÜĞÜM POZİSYONLAR VAR"



Hatalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Madem ki bu bir endüstri, buna artı değer katacak yoğun çabalar içine giriyor herkes. Kulüplerin 2-3 ay içinde naklen yayın gelirinin dahi kasasına girmediği bir dönemde tüm kulüpler cansiperane uğraş verirken, düzeni sağlamakla görevli kişilerin çok daha dikkatli olması lazım. Bugün benim süzdüğüm pozisyonlar var. Takımımla alakalı konuşacak olursam, birçok eksiğimize rağmen iyi mücadele verdik" ifadelerini kullandı.