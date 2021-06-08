Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth açıklaması

08 Haziran 2021 Salı 00:29 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 00:29

Bordo mavili kulüple gol krallığı yaşayan ve Leipzig'de istediği performansı sergileyemeyen Norveçli golcünün yeniden Trabzon'a döneceği konuşulurken başkandan açıklama geldi.

Sörloth konusunda Leipzig'in henüz bir karar vermediğini belirten Ağaoğlu, "Sörloth ile ilgili ben net ifadeler kullanmama rağmen farklı algılandı. Leipzig'in şu an vermiş olduğu bir karar yok. Dolayısıyla daha karar verilmemişken Sörloth'un isminin bu kadar gündeme getirilmesi o kulübe de saygısızlık oluyor. Şampiyonluk mücadelesini verebilmek için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu. Trabzonspor'da şu anda o taşlar yerinde ve Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadele, şampiyonluk mücadelesidir." diye konuştu.