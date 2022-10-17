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  • Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına: ''Şiddetle kınıyoruz''
Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına: ''Şiddetle kınıyoruz''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan tezahüratı şiddet ile kınadıklarını söyledi.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına: ''Şiddetle kınıyoruz''
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada teknik direktörleri Abdullah Avcı ve kaptanları Uğurcan Çakır'a yönelik tezahüratları kınadı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu, dolayısıyla futbolu bir bütün kabul edip her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."

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