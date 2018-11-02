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Ahmet Ağaoğlu'ndan 'Burak Yılmaz' patlaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın taraftarların sevgisine mazhar olmuş, art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacakları bir değer olduğunu bildirdi.

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Ağaoğlu, Burak Yılmaz hakkında bazı yayın organlarında çıkan haberlere  yönelik, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla açıklama yaptı.

Zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit  olduklarını belirten Ağaoğlu, "Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir  karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir. Bu  hayal mahsulü habercilik anlayışı ile gerçekleştirmek istenilen maksadın,  Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikardır ve gazetecilik ilkeleriyle  de bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak görev yapan bir futbolcu  olmasının da ötesinde, bordo-mavi formamızla şampiyonluk yaşamış,  taraftarlarımızın sevgisine mazhar olmuş ve tüm bunlardan hareketle art niyetli  unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir  değerimizdir. Trabzonspor Kulübü olarak formamız altında görev yapan tüm  futbolcularımıza karşı aynı hassasiyeti taşıdığımızı kamuoyuna bildiririz.  Futbolcularımıza yönelik bu ve benzeri karalama kampanyalarının karşısında  duracağımızın da bilinmesini isteriz."

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