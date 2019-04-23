Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Yusuf Yazıcı açıklaması

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Son maçlarda oynayan ilk 11'imizin toplam maliyeti 11 milyon euro civarında. Bu sezon 5 transfer için harcadığımız bonservis ücreti 2,2 milyon euro. Görevi devraldığımızda menajerlere borcumuz 70 milyon TL'yi bulmuştu." dedi.

"OLCAY TAKIM BULURSA BONSERVİSSİZ GİDEBİLİR"

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Olcay Şahan maaşında neredeyse %50 indirime gitti. Yaptığımzı anlaşmaya göre kendisini isteyen bir takım bulursa bonservis bedeli ödenmeden gidebilecek. Hugo Rodallega bizden Mayıs ayına kadar süre istedi. Ekuban ise bizimle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE CİDDİ BİR RAKİP"

Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bütün maçlarımızı aynı ciddiyet ve amaçla oynuyoruz. Rakibin konumu ne olursa olsun, Fenerbahçe ciddi bir rakip ve kazanmak zorundayız. Hakemin maçı nasıl yöneteceği de çok önemli. Tek isteğim oyuna dahil olmasın. Adaleti dağıtsın, gördüğünü çalsın, sonuca tesir etmesin. Bıraksın, maçın sonucunu iki takım belirlesin." şeklinde konuştu.

"DEVRE ARASINDA YUSUF'A TEKLİF GELMİŞTİ"

Takımdaki genç futbolculara transfer teklifleri geldiğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Genç oyuncularımız bizim gözbebeğimiz. Transfer için doğru zamanda, doğru kulüp ve doğru paranın olması lazım. Bu çocuklar bizim için çok değerli. Gideceklerse en iyi kulübe, en iyi paraya gitmeleri gerekiyor. La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren bir takım çıkıp 15-20 milyon verse bile satmaya sıcak bakmam. Yusuf için devre arasında teklif geldi. Geçen sene Real Sociedad'dan 14 milyon euroluk teklif geldi ama vermedik. Cardiff'ten 20 milyon euroya varan bir teklif de geldi. Bana göre şu anda Yusuf ve Abdülkadir'in toplam değeri 30-40 milyon euro. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan teklif gelmedi. Ben bu oyuncuların Trabzon'u Avrupa'da temsil etmelerini istiyorum" dedi.