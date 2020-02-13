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  • Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth'a verilen cezaya sert tepki: Kabul edilemez, hemen tahkime gideceğiz
Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth'a verilen cezaya sert tepki: Kabul edilemez, hemen tahkime gideceğiz

PFDK'nın Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç men ve 8500 TL para cezası vermesinin ardından Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert açıklamalar geldi.

13 Şubat 2020 Perşembe21:02 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:02

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Sörloth'un 230 maça çıkmış bir oyuncu olmasına rağmen sadece 16 sarı kart görmüş olduğunu vurguladı ve cezalanın karşılığının böyle olması gerektiğini ifade etti. Hemen Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını belirten Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 1 maçlık cezasını çeken Sörloth, Tahkim Kurulu'ndan indirim gelmezse Sivasspor maçında da saha olamayacak ve Beşiktaş maçında oynayacak.

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