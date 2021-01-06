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Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor taraftarına transfer müjdesi

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası transfer konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:40 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:40
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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrasında konuştu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"BİZİM İŞİMİZİ ÇOK ZORA SOKUYORSUNUZ"

"Hocanın talepleri doğrultusunda, belirlemiş olduğu isimler var ve biz onlarla görüşüyoruz. Berat, hocanın belirlediği direkt isimlerden biriydi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama netice itibarıyla dün akşam anlaştık. 1-2 oyuncuyla daha temas halindeyiz. İsimlere takılıp kalınması bize çok zarar veriyor, bu konuda çok hassas olmak lazım. İsimleri öne attığınızda bizim işimizi çok zora sokuyorsunuz."

"GEÇEN SENENİN İLK 3'ÜNE BAKIN..."

"Bu işler bir süreçtir. İnsanlar direkt irtifa kazanmayı bekliyorsa... Geçen senenin Liverpool'u mesela. Herkes kendi takımından sorumludur. Birdenbire karaları bağlamak çok doğru değil. Bugün inişli çıkışlı takımlar var. Geçen senenin ilk 3'üne bakın. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor. Geçen sene Fenerbahçe uzaklarda bir yerdeydi. Geçen senenin performansına bakın, Sivas gerilerde, Başakşehir gerilerde. Bu normaldir, bazen ayağınız taşa takılabilir."

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