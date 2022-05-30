Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: 10-12 oyuncu ile görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sport'ta açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"SIKINTILARIN FARKINDAYDIK"

"Biz yönetime geldiğimiz zaman, bizi bekleyen sıkıntıların farkındaydık. Yaklaşık 32 senedir Trabzonspor yönetiminin çevresinde olduğum için, 30 yıl önemli bir birikim. Camiayı tanımak ve beklentileri algılamak açısından. Çözüm reçetesi diye bir şey yoktu aslında. Trabzonspor'un dinamikleri, Trabzonspor camiasının altyapı, taraftarın içinde sönmeyen ateşi yakından biliyordum. Bunları bir araya getirdik ve 3-4 yıl sabredin dedim."

"TEŞEKKÜR ETTİM"

"Şampiyonluğu ilan ettikten sonra taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ettim. Daha önce hiç olmayan sabrı bize gösterdiler ve bize inandılar. Geldiğimiz noktada ortada."

"PANDEMİDE İVME KAYBETTİK"

"2019-2020 sezonu bizim için erken bir şampiyonluk olurdu. Sürekli o yarışın içinde olduğumuzu ifade etmiştik. Geldiğimizden bir sonraki sene UEFA'da gruplara kaldık. Ama orada pandeminin etkisiyle, çok zorlu bir süreç oldu. İlk defa seyircisiz maçlar oynandı. Gerçekten çok zordu. Belirli bir süre ara verildi. Orada ivme kaybettik. Doğal olarak farklı faktörler de devreye girdi. Sezonu ikinci tamamladık. Lig bittikten sonra, UEFA ile imzalanan bütçeye aykırından dolayı Avrupa'dan men cezası aldık. O süreç bizi olumsuz etkiledi. Camia bize orada sabır gösterdi. Orayı camianın da desteğiyle çok kısa sürede atlattık. Takip eden sene lige istediğimiz başlangıcı yapamadık. 20-25 milyon euro gelir bekliyorsunuz, Avrupa'dan gelince bunlardan mahrum kalıyorsunuz."

"GÜÇLE ZEKAYI BİRLEŞTİRMELİSİNİZ"

"Trabzonspor'un geliri birse, Beşiktaş'ın üç buçuk. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin beş buçuk. Ama bir şeyi de ihmal etmeyelim 12 milyon euro bütçeli Konyaspor bu sene herkese kök söktürdü. Burada önemli olan bir şey var. Fazla para harcayıp başarı elde edemeyeceğinizi gösteriyor. Güçle zekayı birleştirmeniz gerekiyor. Bu bütçe varsa ve şampiyonluk mücadelesinin içerisinde giriyorsanız, farklı enstrümanları devreye sokmanız lazım. Altyapı gibi örneğin."

"GELİR YÜZDE 300 ARTTI"

"Geldiğimizde 10-12 milyon euro gelir vardı. Trabzonspor'un ürün satışları tarihinde ilk kez yüzde 300 arttı. Yarısını futbolculara sattık (Gülerek). Aynı şekilde inanılmaz seyirci çekmeye başladık. Çok ciddi seyirci desteği aldık. Bu performansla reklam gelirleri de arttı. Gelir ve gider arasında 18 milyon gibi pozitif durumda olan Trabzonspor var. İnanılmaz kontratlar vardı geldiğimizde. Forvet hattı 15-16 milyon euro'ydu. Orta saha aynı şekilde. Uğurcan Çakır, kaleye gelmeden önce kalecilerin maaşı 4 milyon euro. O tablodan çok yüksek maliyeti olan ve performans beklentimizin altında alan oyuncularla vedalaştık. Vedalaşamadıklarımızla kadroda tutarak maksimum verim aldık. 5 transfer yaptık o dönem, bütçemize uygun."

"KAYIPLARI BAŞKASINA KESMEDİK"

(2019-2020 sezonu Alanyaspor maçında sahaya girmesi) "Geriye dönüp bakınca mutlu ve pişman olacağınız çok şey var. Geçmişi revize edemezsiniz. Bazı insanların anlayamadığı şey şu; Biz son iki senedir tamamen kendi işimize odaklandık. Sağımıza, solumuza bakmadık. Sahanın içine odaklandık. Kendi eksiklerimizden gelen kayıpları başkalarına kesmedik."

"BİZİ İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR"

"Sporun farklı branşlarında bu var, diğerlerini suçla. Bu yapılan bir şey ama sürekli yapınca camianız da size inanmamaya başlıyor. "Sizin hiç mi suçunuz yok?" diye soruyor. Bunlarla sadece günü kurtarabilirsiniz ama biz bunları yapmadık. Son 3 ayda bizi bunların içine çekmeye çalıştılar. Biz hep geri çekildik, bunlara verilecek cevap vardı ama o gün değildi. Trabzonspor, sadece saha içine odaklandı."

"PLANLAMAYI GEÇEN SENE YAPTIK"

"2020 Eddie Newton ile başlayan sıkıntılı süreç, kupayı kazandık, Avrupa'dan men cezası aldık. Böyle olunca eldeki kadroyu da tutmakta zorlanıyorsunuz. Takımın iskeleti bozuldu, takım güç kaybetti. Türbülansa o anda girdik. Oradan 30 haftalık bir süre içinde dışarıya çıkmak herkesin altından kalkabileceği bir yük değildi. Abdullah Hoca ile anlaştık. Hoca elindeki malzemeyle o süreçte neler yapabileceğini anlattı bize. Ve birebir planladığı örtüştü sezon sonunda. Ama biz geçen sezonun şubat ve mart aylarında bu sezonun planlamasını yaptık. Biz planlamayı yaptık. Transfer listesi hazırdı nisanda. Hazırlık maçları, kamp programı belliydi. Biz bunları yaparken, rakiplerimizden bazıları hoca ile anlaşmamıştı. Hocanızla imzalamadığınız zaman, transfer de yapınca antrenör gelince sistemimi uymuyor deyince ayağına daha top değmeden, cebine de para koyup bir başka takıma göndermek zorunda kalıyorsunuz oyuncuyu. Biz kampa Marek ve Cornelius hariç, onlar da milli takımdaydı. Onun dışında tam kadroyduk kampın başından itibaren."

"NET OYUNCULAR İSTEDİ"

"Geçen sezon planlamayı yaparken, hoca yarışın dışında olmalıyız dedi. Genç ve yetenekli oyunculara evet dedi ama net oyuncular da istedi. Hamsik gibi isimler hocanın kilit dediği isimlerdendi. Denswil, hocanın radarındaydı. Beşiktaş'a da istemişti yanılmıyorsam. Siopis, bambaşka. Takım içinde çok sevilen, ligi de bilen bir oyuncu."

"BENİM İÇİN PAHALI TRANSFER"

"Edin Visca, benim standartlarımda bonservisi yüksek bir isim ama iyi katkı verdi. Şampiyonluğa katkı sağladı. Tek pozitif tarafı verilen paranın ülke futbol ekonomisinin içinde kalması verilen bonservis ücretinin. Ama yüksek bedelle yapılan bir transferdi."

"UEFA'DAN YAZI GELDİ"

"2018-2019 sezonunda UEFA'dan yazı geldi, borçlarını yapılandırmazsanız, TFF Lisans talimatını uygulamaya koymazsa men cezası alırsınız diye, Haziran 2019'a kadar da süre vermişlerdi. O dönemde algının üzerinden gittiler. Algıyla insanların gözünü kapattılar. Trabzonspor lehine Bankalar Birliği'nde yeniden yapılandırma diye algı yapıldı ama UEFA bunu tüm kulüpler için uyguladı. O dönem tehlike içinde olan iki kulüp vardı; Fenerbahçe ve Trabzonspor. Bunların belgeleri var. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bunu uyguladı. Eğer Trabzonspor için yapıldıysa imzalamasaydınız o zaman. Bunun iki amacı vardı, UEFA tarafını kontrol altına almak ve diğeri de borçların ödenebilir bir takvime bağlanması. Ondan sonra kulüpler bonservis ücretlerini ve oyunculara para ödemeye başladı."

YABANCI SINIRI

"Normalde 1 verdiğiniz oyuncuya artık 1.5-2 vermek durumunda kalacaksınız artık. Bu konu TFF'de gündem maddesi olarak gündeme geldi. Orada buna karşı şiddetle bir yönetim kurulu üyesi... 8+3 ya da 7+4 değil, 7+4 devreye girerse, bu sefer 14 oyuncu değil 12 oyuncu kadroda bulundurabiliyorsunuz kadroda. Kulüpler bir değil, iki oyuncuyu göndermek zorunda. Kulüpler Birliği Başkanı olarak bunları anlatmak benim görevim TFF'ye. Transfer takvimi açıklandı, limitler belli değil. Yeni yönetimi bekleyeceğiz. 14 oyuncu mu, 12 oyuncu mu, onu da bilmiyorum. Öyle bir belirsizlik var. Benim önümde süre var ama yaptığım planı revize etmek zorundayım. Ben planı mart ayında yapıyorum ama siz TFF olarak yabancı sayısı için net bir şey vermiyorsunuz. Neye göre bütçe oluşturacak, neye göre plan yapacak takımlar. Eksik olmasın Nihat Özdemir de eksik olmasın "Haydi bana eyvallah" deyip gitti. Tüm kulüpler 8+3'ü destekliyor. Bir sene uzatılması yönünde bir talep var."

TRANSFER

"Hocanın bizden talebi 4 oyuncu, 4 mevkii. Bunlarla alakalı şu ana kadar temasta olduğumuz, görüşmelerin devam ettiği 10-12 oyuncu var. Bu süreçte giden oyuncular olacaktır. Gitmesi kesin olan oyuncumuz yok şu an. Gitmesi muhtemel oyuncuların yerine de çalışmaların tamamlanması da bitmiş durumda."

"NWAKAEME'YE TEKLİF YAPTIK"

"Nwakaeme'ye teklif edeceğimiz en yüksek teklifi yaptık. Bizim için 3 sene uzun bir süre. Çok basit bir kriter koyduk, sözleşmesinin uzaması için. 33 yaşına gelmesi beni endişelendiren bir şey değil ama benim sınırlarımda kalmak zorundayım. Ondan cevap bekliyoruz, para önemli değil demiş. Sorun yok diye algıladım ben."

"KALMASINDAN YANAYIM"

"Uğurcan'ın kalmasından yanayım ama çok iyi bir teklif gelirse... Onu kaleden alırsak, onun kalibresinde birini kaleye koymak zorundasınız. Kalmasından yanayım, ben ondan yanayım. Şu an itibariyle de tek resmi teklif Ahmetcan'a geldi, yurtdışından".

"23 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER"

"Lille, Yusuf Yazıcı için 8 milyon euro ile gelmişti, pazarlıkla 18'le gitti. Yusuf'u verdikten sonra Manchester City'den Abdülkadir Ömür için teklif geldi. Yusuf'ta 18 milyon gelince, Abdülkadir Ömür için de 23 milyon euro teklif geldi. İkisini aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. Ardından sakatlık yaşadı, yaşı hala genç. Hem performansının hem de değerinin artacağını düşünüyorum"

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

"Sivasspor, şampiyon olursa, şöyle bir sıkıntı olur, kutlamalardan rahatsız olan insanlar var. O oranın takımı, neden burada kutlama yapıyor diye. İstanbul'da 3-5 milyon Sivaslı var. Onlar sanırım otobüsle Sivas'a gidip kutlama yapacak. Tabii bunlar işin şakası. Herkes şampiyonluğunu istediği yerde kutlayabilir, ülkenin herhangi bir toprak parçası kimsenin tekelinde değil, hele Boğaz Köprüleri."

"SPORUN RUHUNU BİLMENİZ GEREKİYOR"

"Spor Kulübü'nde yöneticilik yapıyorsanız, sporun ruhunu bilmeniz gerekiyor. Bundan uzaklaşınca, işin realitesinden uzaklaşıyorsunuz. Ondan sonra da farklı algılar içine giriyorsunuz. Bu da sizi kısa vadede o şeyin içinden çıkarır, "Büyük başkan, ooo..." ama gerçekleştiremezseniz siz sıkıntı yaşarsınız. Biz bu sene şampiyon olduk, bitti."

"LAF ÜRETEREK OLMUYOR"

"Önümüzdeki sene biz şampiyonuz derseniz, o zaman bizi uğraştırmayın bizim de yerimizi söyleyin. Sporun ruhunda böyle bir şey yok. Şampiyonluk mücadelesi vermek ayrı bir şey, şampiyon olacağız demek ayrı bir şey. Bir hoca 4-5 sene önce bu sene şampiyonuz dedi, küme düşmekten son anda kurtuldu. Sporun ruhunda bu yok. Devamlı çalışmak zorundasınız, öyle laf üreterek olmuyor bu. Sonra antrenmanda kupa kaldırmak zorunda kalıyorsunuz."