Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı MHK önerisi

DHA 26 Eylül 2020 Cumartesi 14:19 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 14:19

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensupları ile bir sohbet toplantısı düzenledi.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ağaoğlu; "Vitor Hugo izleme ekibinin önerdiği, teknik heyetin onayladığı ve gündemimizde olan bir oyuncuydu ancak mali şartlar nedeniyle yönetimimiz tarafından reddedildi. Şu anda gündemimizde değil. Trabzonspor'un yıllık oyuncu maliyeti 15 milyon euroları aşamaz. 15 milyon euro oyuncu maliyeti Ağaoğlu döneminde aşılmayacak Dolayısıyla bu tür maliyetli oyuncuları transfer etme şansı yok" dedi.

Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ağaoğlu MHK ve hakemler için de bir öneride bulunarak "Yabancı MHK olabilir" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır-başları şöyle:

-Trabzonspor'un borcu 900 bin TL

-Gelir gider dengesi korunursa borç 9 yıl sonra bitecek

-Yabancı MHK önerisi

-3-4 isimle görüşülüyor

-15 milyon euro oyuncu maliyeti Ağaoğlu döneminde aşılmayacak

-Vitor Hugo çok maliyetli bir oyuncu

-Uğurcan için Rennes'in teklifi düşük olduğu için reddedildi. Şu an görüşme yok

Detaylar birazdan...