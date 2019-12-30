Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni teknik direktör açıklaması

TRT Spor 30.12.2019 16:18 - Güncelleme: 30.12.2019 16:18

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu.





Trabzonspor'un mevcut teknik yardımcı teknik direktör ve takımdaki tecrübeli futbolcular ile "şimdilik" yola devam edeceğini ifade eden Ağaoğlu, " Şota Arveladze ile Mustafa Denizli ile anlaşıldığı iddiaları var. Biz bu süreci 24 saattir yaşıyoruz. Gündemde hiçbir teknik direktör ismi yok" şeklinde konuştu.





Trabzonspor'un yükünü taşıyacak isimlerin olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Takımda önemli isimlerimiz var. Jose Sosa ile uzun süre çalışmak istiyoruz, bunu da kendisine ilettik. Hüseyin Cimşir, 1,5 yıldır Ünal Karaman ile çalıştı. Kimsenin endişesi olmasın, bu hikaye kaldığı yerden devam edecek. Sadece omuzlarımızdaki yük artacak. Bu kulübü çok daha iyi, çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an ,itibariyle devam ediyoruz. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hoca bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam, bir tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.





Ünal Karaman ile yolların ayrılması hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile 1,5 yıl çok sık görüşürdük. Puan kayıplarında moral bozuklukları yaşardı. Geldiğimiz noktada ayrılmayı kafasına koymuş. Dün akşam genel sekreterimiz ile yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gelinen nokta ve yaşanan süreç bu" dedi.