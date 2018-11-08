Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Barış Arı: Yassine Benzia’nın sözleşmesini feshettik

Fenerbahçe'de yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Yassine Benzia'nın Türkiye menajeri, oyuncunun sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Anderlecht'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadroya alınmadı.

Benzia cuma günü oynanan Galatasaray maçının ardından oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti.Cezayirli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia’nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA