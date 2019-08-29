Ahmet Bulut, Arda Turan'ın Zaragoza ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı
Hakkında Zaragoza iddiaları ortaya atılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut 'Şaka mı bu, Arda'nın orada ne işi var?' açıklamasında bulundu.
TM Dijital Haber Merkezi
Dün hakkında Zaragoza iddiaları ortaya atılan ve bugün İspanya basınında da ilgi toplayan Arda Turan – Zaragoza haberleri hakkında menajer Ahmet Bulut TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'e kısa ve net bir açıklama yaptı.
'ŞAKA MI BU?'
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Olympikos karşısında 45 dakika forma giyen, ligde ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Arda Turan’ın Başakşehir’de kalacağı belli olurken, menajer Ahmet Bulut oyuncusu için ‘Şaka mı bu? Arda Turan’ın ne işi var Zaragoza’da, Arda sezon sonuna kadar Başakşehir’de, Zaragoza’nın böyle bir durumu mu var?’ ifadelerini kullandı.
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