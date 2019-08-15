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Ahmet Bulut: Falcao transferinde olumsuz bir şey yok, gelecek hafta ortasında netleşir

Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray’ın Radamel Falcao transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü menajer, 'Falcao transferinde olumsuz bir şey yok' dedi.

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Ahmet Bulut’un konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Falcao'nun hafta sonunda maçı var. Hafta başında her şey netleşir. Monaco bir tane daha golcü alacak. Hafta başında imzalarlar diye düşünüyorum. Falcao transferinde olumsuz bir şey yok. Kendisi de Galatasaray'da oynamak istiyor.

Bonservis konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. O konuyla ilgili Galatasaray açıklama yapar. Bu hafta bir şey olmaz. Hafta ortasında netleşir."

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