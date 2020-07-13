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Spor

Ahmet Çakar: Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a dönecek''

Eski hakemlerden yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp Aykut Kocaman'a geri döneceğini canlı yayında iddia etti.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:43 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:43
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezonun yeni teknik direktörünü belirlediklerini ifade ederek "sezon bittiği zaman açıklayacağız" demişti.

O günden bugüne yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe içim Erol Bulut ismi ön plana çıktı. Ahmet Çakar ise kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

Fenerbahçe'ninn eninde sonunda Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek" Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkaşlığı yaptılar" dedi.

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