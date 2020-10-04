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Spor

Ahmet Çalık Konyaspor'da

Galatasaray'dan ayrılan savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a imza attı.

04 Ekim 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 23:23
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek.

İttifak Holding Konyaspor’umuz daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek."

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