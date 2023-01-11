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Spor

Ahmet Çalık vefatının 1. yılında anılıyor!

Geçtiğimiz yıl trafik kazasında kaybettiğimiz milli futbolcumuz Ahmet Çalık, son kulübü olan Konyaspor'un resmi hesabından yaptığı bir paylaşım ile anıldı.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Ahmet Çalık vefatının 1. yılında anılıyor!
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Konyaspor, hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefatının 1. yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla andı.

Konyaspor Kulübü, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Çok özledik' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Efendiliği ile anılan Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.

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