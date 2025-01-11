Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Ahmet Çalık'ı saygıyla anıyoruz" başlıklı paylaşımda, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık..." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü ise eski oyuncusu Çalık için "Kalbimizdesin Ahmet... Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz." görüşlerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübü X platformundan paylaşılan mesajla Ahmet Çalık'ı "Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Ahmet..." sözleriyle andı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.