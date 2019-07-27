Ahmet Çalık’ın son talibi Antalyaspor

Eski takımı Gençlerbirliği’nin de ilgilendiği 25 yaşındaki stoper için şimdi de Antalyaspor atağa kalktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın, Cim-Bom’la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmet’i kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Ahmet Çalık, Ocak 2017’de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı G.Birliği’nden transfer edilmişti.