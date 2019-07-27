Ahmet Çalık’ın son talibi Antalyaspor
TEKNİK direktör Fatih Terim’in yeni sezonda kadroda düşünmediği Ahmet Çalık’ın taliplileri artıyor.
- Star Spor
Eski takımı Gençlerbirliği’nin de ilgilendiği 25 yaşındaki stoper için şimdi de Antalyaspor atağa kalktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın, Cim-Bom’la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmet’i kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Ahmet Çalık, Ocak 2017’de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı G.Birliği’nden transfer edilmişti.
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