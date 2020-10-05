İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7643
  • EURO
    9,1535
  • ALTIN
    477.206
  • BIST100
    1160.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Çalık'tan Galatasaray'a veda mesajı: Çocukluk hayalim...
Spor

Ahmet Çalık'tan Galatasaray'a veda mesajı: Çocukluk hayalim...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşma sağlayan milli futbolcu Ahmet Çalık, Galatasaray'a veda mesajı yayınladı.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:13
ABONE OL

Galatasaray’dan Konyaspor’a transfer olan defans oyuncusu Ahmet Çalık, Türkiye’nin en büyük camiasının bir ferdi olabilme onurunu yaşatan herkese ve sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Üç buçuk yıl boyunca çocukluk hayalimi yaşama fırsatı bulduğum Galatasaray’a veda ediyorum" dedi.

Galatasaray’dan Konyaspor’a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Çalık veda açıklamasında, "Bugün, üç buçuk yıl boyunca çocukluk hayalimi yaşama fırsatı bulduğum Galatasaray’a veda ediyorum... 

Bu süre boyunca Türkiye’nin en büyük camiasının bir ferdi olabilme onurunu bana yaşatan herkese, acı ve tatlı günleri birlikte paylaştığımız Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Galatasaray’daki her anımı bu büyük kulübü temsil ettiğim gerçeğini bilerek yaşadım. Benden ne zaman fedakarlık beklense, ikinci kez konusu dahi olmadan elimden geleni yapmaya çalıştım. 

Hem saha içinde hem saha dışında; her antrenmanda ve her maçta... Üç buçuk yıl boyunca hayatıma kattığım birçok güzel insan ve hatıra ile Florya’dan ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin..." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.