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Spor

Ahmet Doğan Yıldırım: Mutlu ve gururluyum

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın başarılı file bekçisi Ahmet Doğan Yıldırım, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta karşısında aldıkları galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Ahmet Doğan Yıldırım: Mutlu ve gururluyum
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UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım, "Her şeyi bekliyoruz, kupayı alacağımıza da inanıyoruz." dedi.

Papara Park'taki maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, kupayı alabileceklerine inandığını söyledi.

Çok çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Her şeyi bekliyoruz, kupayı alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye'de oynadığımız kupayı da alacağız. Bu beklenti olarak değil, buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Bu yüzden kazandığımız için çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in maçı takip ettiği hatırlatılan genç file bekçisi, "İzleyeceklerini biliyordum ama görmedim. Farklı bir jenerasyon Şenol hoca, Uğurcan abi, ben. Trabzonspor'dan zaten her zaman iyi kaleciler çıkmıştır, bu böyle de devam ediyor." diye konuştu.

Penaltı atışlarında kurtarışıyla ilgili gelen soru üzerine Yıldırım, "Maçı zaten dün akşam yatmadan önce kendi kafamda oynadığımda hissediyordum böyle bir şey olacağını. Analiz ettik, oyuncuların nereye vuracaklarına baktım ama dün gece bir karar aldım ve kendi hissettiğimi yaptım ve sonucunda penaltıyı kurtardım, yapmam gerekeni yaptım ve takımımı bir üst tura taşıdım." değerlendirmesinde bulundu.

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