Ahmet İlhan Özek gol orucunu bozdu

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu, konuk ettiği Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı. İzmir ekibinin ikinci golü 85. dakikada Ahmet İlhan Özek'in kullandığı penaltı vuruşundan geldi. Ahmet İlhan, böylece 2 ay sonra kırmızı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki futbolcu, son golünü 28 Ocak 2023 tarihinde Denizlispor'a karşı kaydetmişti.

İzmir temsilcisine, 2020-2021 sezonunda Giresunspor'dan transfer olan Özek, ilk sezonunda kırmızı-lacivertli formayla 33 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergilemiş ve takımının play-off finaline çıkmasında yardımcı olmuştu. 2021-2022 sezonunda da Altınordu formasıyla 1. Lig'de top koşturan golcü oyuncu, çıktığı 29 lig müsabakasında 11 gol, 3 asist yapmıştı. Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise çıktığı 2 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

2022-2023 sezonuna da Altınordu'da devam eden Ahmet İlhan Özek, 27 karşılaşmada görev aldı ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.