Ahmet İlhan Özek: Hedefimizde herhangi bir sapma yok

Aliağa Futbol Kulübü'nün deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, sezonun kalan bölümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum' dedi.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, ligin ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamladı. İzmir temsilcisinin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, yaptığı yazılı açıklamada ilk yarıda ortaya koydukları performansı değerlendirirken, ligin kalan bölümüyle ilgili hedeflerine de değindi.

Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Ahmet İlhan Özek, "İlk devreyi daha avantajlı bir yerde bitirebilirdik. Ancak yaşadığımız bazı eksiklikler nedeniyle son haftalarda puan kayıpları yaşadık. Buna rağmen play-off potasının içerisindeyiz ve hedefimizde herhangi bir sapma yok" şeklinde konuştu.

"ARAMIZA KATILAN OYUNCULARLA GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİK OLUŞTU"

Takıma katılan yeni transferlerle birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini dile getiren Özek, "Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu. Bu uyumu sahaya yansıtabilirsek başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

