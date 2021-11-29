Ahmet İlhan Özek: Kariyerimin en iyi sezonu

DHA 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:44

Tecrübeli futbolcu, "Güçlü bir rakibe karşı galip geldiğimiz için mutluyum. Uzun süredir galip gelemiyorduk, bu zaten bize yakışmıyordu. Genç ve öğrenmeye açık kardeşlerimle çok çalışıyoruz, sahada iyi mücadele ediyoruz fakat istediğimiz sonuçları alamıyorduk. 5 haftalık mağlubiyet serisinin ardından gelen bu galibiyet bizim adımıza çok önemli oldu. Kendi oyunumuzu oynadığımız zaman liderliğe oynayan takımları yenebileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki maçlarda kendi oyunumuzu oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

Geçen sezon Altınordu forması altında 10 gol atan tecrübeli oyuncu şimdiden 7 gole ulaştığının hatırlatılması üzerine, "Futbol olarak kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Başkanımız, camiamız, hocalarımız ve genç futbolcu arkadaşlarımın bana güvenmelerinin büyük katkısı var. Geçen sezon 10 gol attım, şimdiden 7 gole ulaştım. Bu başarı sadece bana ait değil tüm takımın başarısı. Ben atınca takım kazanıyor ama önemli olan takımın kazanması" diye cevapladı.

Türkiye'de futbolculara 30 yaşını geçtikten sonra yaşlı dendiğini ifade eden Ahmet İlhan, "33 yaşındayım, iki senedir iyi performans gösteriyorum. Bunda kafamın rahat olması çok önemli. Altınordu'nun bize sağlamış olduğum ortam çok güzel. Altınordu adeta bir futbolcu fabrikası ben de onların liderlerinden birisi olduğum için mutluyum. Kulüp bana çok değer veriyor. Ankaragücü maçında attığım iki golü de kızıma armağan ediyorum" açıklamasını yaptı.