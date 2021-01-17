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Spor

Ahmet Kandemir Fenerbahçe galibiyetini yorumladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir, geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayarak kazandıklarını belirtti.

AA17 Ocak 2021 Pazar 17:41 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 17:41
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde derbi maçı değerlendiren Kandemir, oyunun genelinde iyi olduklarını aktardı.

Ahmet Kandemir, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Son iki maçımızdan mağlup ayrılmıştık. Genç takımların böyle dönemleri olur. Geçen hafta bireysel oynamıştık. Hafta içi takım oyununu geliştirme yönünde birtakım çalışmalar yaptık. Az süre alan oyuncuların bu mesajı iyi aldıklarını düşünüyorum. Oyunun genelinde çok iyiydik. Geriye düşmüş olsak da maçı bırakmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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